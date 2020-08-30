Астрологи предсказали расцвет личных отношений для пяти знаков

В начале недели вы почувствуете прилив энергии и жизненных сил, что положительно скажется на вашей деловой активности. У вас получится более смело высказывать свою позицию и отстаивать собственное мнение. В течение первой половины недели увеличится стремление к спорам, но большинство из них будут конструктивными. А вот в личных отношениях может наступить период охлаждения. Вы будете слишком критично смотреть на свою вторую половинку, и это не сделает крепче ваш союз. Отжившие связи могут быть в это время прерваны, начало новых отношений нежелательно. Во второй половине недели ваш настрой станет более оптимистичным, вы увидите новые перспективы. Однако не ждите, что все ваши надежды осуществятся. Рекомендуется не сильно доверять данным вам в этот период обещаниям.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов неделя сложится достаточно продуктивно. Ставьте перед собой масштабные задачи — вы сможете их реализовать. Это очень хорошее время для тех, кто стремится сделать карьеру. Сейчас удачный период и для личной жизни. Возможно возобновление прерванных ранее отношений.

Тельцы переживут эмоциональный подъем. Используйте это время для отдыха, любви и развлечений. Можно отправляться в туристические поездки, отдыхать на курорте, посещать концерты. Это период расцвета чувств и усиления страсти в романтических отношениях. Не исключено новое знакомство.

Близнецам стоит сосредоточиться на укреплении отношений в семье. Прежде всего с представителями старшего поколения. Если есть возможность, отдохните всей семьей на дачном участке. Это благоприятный период для возобновления ранее прерванных отношений с друзьями и знакомыми.

Раки будут много и интенсивно контактировать с окружающими людьми. Усилится потребность в общении и обмене мнениями. Могут состояться новые интересные знакомства. Успешно будут развиваться отношения с любимым человеком. Найти взаимопонимание и договориться вам удастся без особых проблем.

Львы существенно улучшат свое финансовое положение. Возможно, вы получите премию. Звезды сулят успехи в профессиональной деятельности. Вы сможете успешно урегулировать некоторые материальные и бытовые вопросы. Отношения в семье могут стать напряженными, однако не приведут к конфликтам.

Девам желательно действовать в одиночестве, чтобы в полной мере реализовать свои намерения. Это прекрасное время для творчества. Можно заниматься самосовершенствованием, обучением. Не исключены романтические увлечения, особенно если эту неделю вы проведете на курорте.

Весам рекомендуется сосредоточиться на домашних делах. Сейчас усиливается потребность в спокойном и уединенном времяпровождении. Вы сможете по-настоящему расслабиться и отдохнуть только у себя дома. Отношения с близкими родственниками будут доброжелательными.

Скорпионы будут много времени проводить в общении с друзьями. Возможно, вас пригласят в развлекательную поездку за город. Усилится потребность в новых впечатлениях и активном общении. Тем, кто находится в поисках работы, могут предложить вернуться на прежнее место.

У Стрельцов может повыситься социальный и профессиональный статус. Например, вам предложат занять более высокую должность или повысят уровень зарплаты. Успешно будут развиваться отношения с влиятельными людьми. Может состояться знакомство с человеком, который окажет вам содействие в карьерном продвижении.

Козерогов ждет прекрасное время для путешествий, учебы и личностного роста. Можно поступать на курсы повышения профессиональной квалификации, начинать самостоятельное изучение определенных дисциплин. Не исключено знакомство с человеком из другой страны или другого региона.

Для Водолеев в этот период будет характерен рискованный стиль поведения. Вы можете намеренно провоцировать какие-то ситуации и в итоге оказываться в выигрыше. Удастся урегулировать финансовые вопросы и удачно распорядиться деньгами.

У Рыб партнерские отношения могут обрести второе дыхание. Сейчас выгоднее быть в роли ведомого и предоставить партнеру возможность проявить себя. Настройтесь на позитивное восприятие исходящих от него инициатив. Этого будет вполне достаточно для укрепления отношений между вами.