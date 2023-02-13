Иван Чевакин рассказал о скелетах в своем шкафу

Работа у Ивана Чевакина, сотрудника Экспертно-криминалистического Центра МВД, особенная – он имеет дело с человеческими останками. По черепу эксперт устанавливает личность человека, которого не удалось опознать по внешним признакам.

Иван занимается криминалистической идентификацией 15 лет, и каждая деталь кости может рассказать ему о многом.

Работу свою главный эксперт ЭКЦ любит и считает ее творческой. С утра с уважением обращается к «подопечным» на полках: «Здравствуйте!» (12+)