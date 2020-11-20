Итоговое сочинение для учащихся 11-х классов перенесли из-за COVID-19

Сроки проведения итогового сочинения в одиннадцатых классах перенесли с декабря на более поздний срок. Такое решение принял Рособрнадзор из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией»,

- говорится в сообщении ведомства. Планируется, что итоговое сочинение пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Кроме того изменится формат итогового собеседования по русскому языку для выпускников девятых классов.

«Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года»,

- сообщает Рособрнадзор.

В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки в дистанционном формате по решению региональных органов власти. (фото adukar.by)