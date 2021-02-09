Итоговое собеседование пройдут девятиклассники Карелии

10 февраля пройдет итоговое собеседование по русскому языку для выпускников девятых классов. В Карелии это испытание ожидает 6448 ребят, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Цель итогового собеседования - оценить, насколько хорошо дети владеют русским языком, проверить навыки грамотного оформления высказываний и умения ясно излагать свои мысли.

Результаты испытания будут известны не позднее 15 февраля. Те, кто получит незачет, смогут пройти собеседование повторно 10 марта или 17 мая.

Прохождение итогового собеседования является условием допуска выпускника к государственной итоговой аттестации. Фото spbbuilding.ru