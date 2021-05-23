Итальянские рокеры победили на «Евровидении», Manizha на девятом месте

В Роттердаме завершился песенный конкурс «Евровидение 2021». Победителем стала рок-группа Måneskin из Италии с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), передает «Лента.ру».

Композиция набрала 524 балла. Второе место у французской исполнительницы Барбары Прави с песней Voilà - результат 499 баллов. Третье место у швейцарского исполнителя Gjon's Tears с песней Tout l'Univers - 432 балла. Последнее место у Великобритании, которая не получила ни одного балла. Представительница России заняла девятое место. Песня Russian Woman в исполнении Manizha набрала 204 балла.

Италия в последний раз побеждала на «Евровидении» в 1990 году. В состав Måneskin входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. В ноябре 2017 года музыканты выпустили дебютный сингл Chosen. С песней Zitti e buoni итальянцы победили в этом году на музыкальном фестивале «Сан-Ремо».

Таким образом, в 2022 году «Евровидение» будет проходить в Италии. (видео Youtube, фото скриншот)