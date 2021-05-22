Письмо Альберта Эйнштейна со знаменитой формулой ушло с молотка

Письмо, написанное лауреатом Нобелевской премии по физике Альбертом Эйнштейном, ушло с молотка в США.

Письмо, содержащее формулу эквивалентности массы и энергии E = mc², продали за более чем за 1,2 миллиона долларов, сообщает «Лента.ру». Стартовая цена письма физика-теоретика составляла 400 тысяч долларов.

Письмо, датированное 1946 годом, было адресовано польско-американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал часть общей теории относительности немецкого ученого.

В письме Эйнштейн предложил оппоненту применить формулу для решения задачи. (фото all-interesting.fandom.com)