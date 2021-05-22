YouTube добавит рекламу во все видеоролики

Популярный видеохостинг YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламные ролики во все видео, включая и те, которые не подключены к партнерской программе. Информация о нововведении появилась на сайте сервиса в разделе «Условия использования».

Вдобавок видеохостинг введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. По информации «Лента.ру», полученная от просмотров в Штатах прибыль будет облагаться налогом, речь идет о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

До конца мая авторы должны будут предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. Если сведения не будут предоставлены, то хостинг сможет удерживать до 24% доходов с просмотров. По сообщению издания, российские авторы при предоставлении налоговых сведений не будут облагаться сборами, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение. (фото economictimes.indiatimes.com)