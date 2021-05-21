Врач назвала способ остановить выпадение волос

Диетолог Кинита Кадакия Патель назвала главные причины выпадения волос и дала советы, как остановить этот процесс. Ее слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Патель заявила, что главными причинами выпадения волос обычно бывают низкопротеиновая и низкокалорийная диета, нездоровое питание, слишком быстрый сброс веса и нехватка в организме цинка, железа и витамина B12.

Диетолог посоветовала в первую очередь скорректировать потребление белков, так как волосы в основном состоят из кератина, для синтеза которого нужны биотин и аминокислоты. Помимо этого Патель порекомендовала пройти тест на дефицит в организме фолиевой кислоты, цинка и витаминов, а также добавить недостающие элементы в рацион.

Если после этого выпадение волос не остановится, Патель порекомендовала обратиться к специалистам. Фото goodfon.com