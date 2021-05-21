Назван порядок выступления артистов в финале «Евровидения»

Певица Манижа выступит под пятым номером в финале «Евровидения». Порядок выступления артистов опубликовали организаторы песенного конкурса.

Всего на сцену поднимутся 26 участников. Под первым номером выступит представитель Кипра, последним станет участник из Сан-Марино.

Представительница Молдавии певица Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, выступит в финале под 14-м номером.

Финал конкурса пройдет в субботу, 22 мая. В этом году «Евровидение» принимает Роттердам. Годом ранее состязание было отменено из-за пандемии коронавируса. Фото fbm.ru