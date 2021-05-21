Россия обыграла Чехию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира, проходящем в Латвии. В первом матче обыграна команда Чехии - 4:3.

Наши хоккеисты неизменно выходили вперед в счете, но сопернику раз за разом удавалось отыграться. Судьбу игры решил точный бросок Михаила Григоренко за 19 секунд до конца третьего периода.

Следующий матч россияне проведут против сборной Великобритании. Игра начнется 22 мая в 16:15. Фото twimg.com