Италия останется закрытой для туристов до конца года

Из-за пандемии коронавируса Италия не станет до конца 2020 года открывать границы для иностранных туристов. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр культуры и туризма страны Дарио Франческини, передает «Лента.ру».

Решение открывать границы будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства, считает итальянский министр.

Между тем Франческини допустил, что уже в мае возобновится работа музеев и основных достопримечательностей Италии, закрытых из-за вспышки коронавируса. Вероятнее всего, вновь смогут принимать посетителей Колизей и Помпеи.

По последним данным, жертвами COVID-19 в Италии стали 25 969 человек. Общее число случаев заражения достигло 192 994.