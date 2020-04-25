Считавшаяся умершей во время пандемии женщина очнулась спустя месяц

Пожилая женщина пришла в сознание в больнице, хотя ее родные месяц считали ее умершей.

У 74-летней жительницы Эквадора в конце марта поднялась температура до 42 градусов и начались проблемы с дыханием. Ее госпитализировали в больницу, где женщина впала в кому, передает «Лента.ру». Тем же вечером медики по ошибке сообщили близким о ее смерти. На самом деле они перепутали имена пациентов.

Семье выдали тело, которое затем кремировали. Родные провели почти месяц с прахом другого человека в ожидании снятия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса для возможности погребения.

Однако на днях женщина, которую считали мертвой, пришла в сознание, сообщила медработникам свои данные и номер телефона для связи с сестрой. Теперь она ожидает выписки из больницы. Врачи принесли извинения ее семье. Теперь родственники намерены обратиться с иском к больнице для возмещения расходов на похоронные услуги и кремацию. Они рассчитывают получить около двух тысяч долларов.

Фото: news.myseldon.com