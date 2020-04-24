К трем основным симптомам коронавируса добавились новые

Американские ученые расширили список симптомов коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний, информацию приводит РИА Новости.

Высокая температура, кашель и одышка изначально считались тремя основными симптомами Covid-19. Сейчас же в перечень добавлены боль в горле, озноб, головная боль, боли в мышцах, чувство усталости и потеря обоняния.

Медики также рассказали о четырех состояниях, которые требуют немедленного обращения к врачу. Это спутанность сознания, непрекращающаяся боль в груди, затрудненное дыхание и цианоз.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в России количество заболевших коронавирусом превысило 68 тысяч.