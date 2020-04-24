Определено место проведения «Евровидения-2021»

Роттердам останется местом проведения конкурса «Евровидение» и в 2021 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на иностранные источники.

Конкурс должен был состояться в мае этого года, но из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» пришлось отменить. Сообщается, что организаторы не сомневались в том, чтобы оставить право проведения мероприятия в следующем году за Нидерландами.

Организаторам праздника придется потратить дополнительно около 6,7 миллиона евро, чтобы организовать «Евровидение» годом позже.

Добавим также, что решение о том, кого из исполнителей посылать на конкурс через год, примут сам страны-участницы. Единственное правило - конкурсанты этого года не смогут представить на «Евровидении-2021» песню, подготовленную для отмененного конкурса.

Напомним, Россию в 2020 году должна была представить группа Little Big.