Определено место проведения «Евровидения-2021»
Роттердам останется местом проведения конкурса «Евровидение» и в 2021 году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на иностранные источники.
Конкурс должен был состояться в мае этого года, но из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» пришлось отменить. Сообщается, что организаторы не сомневались в том, чтобы оставить право проведения мероприятия в следующем году за Нидерландами.
Организаторам праздника придется потратить дополнительно около 6,7 миллиона евро, чтобы организовать «Евровидение» годом позже.
Добавим также, что решение о том, кого из исполнителей посылать на конкурс через год, примут сам страны-участницы. Единственное правило - конкурсанты этого года не смогут представить на «Евровидении-2021» песню, подготовленную для отмененного конкурса.
Напомним, Россию в 2020 году должна была представить группа Little Big.