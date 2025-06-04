Истощенных медвежат-сирот из Карелии спасают в Тверской области

Трех медвежат из Карелии передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. По какой причине животные остались без медведицы – не известно.

На момент переезда малыши были в тяжелом состоянии – ни на что не реагировали, лежали, почти не двигаясь, были истощены, обезвожены и очень слабы. В таком состоянии их передали 29 мая специалисты карельского минприроды.

В центре спасения животным начали проводить интенсивную терапию, спустя два дня медвежата начали понемногу есть. Специалисты с надеждой заговорили о положительной динамике и надеются, что кризис позади.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о новых подопечных зоокомплекса «Три медведя». Там поселились два четырехмесячных медвежонка из Орла и Медгоры. © «Петрозаводск говорит»