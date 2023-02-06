Историческое здание разбирают в центре Петрозаводска

Объект культурного наследия, Дом Захаровых, перенесут в квартал исторической застройки Петрозаводска. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Сейчас собственник здания, расположенного на улице Свердлова, своими силами проводит разбор объекта для переноса и реставрации. Фундамент под Дом Захаровых на улице Федосовой уже готов. Работы планируют завершить до конца года.

Губернатор отметил, что вопрос о переносе здания решали с 2007 года, поскольку памятник утратил свое историческое архитектурное окружение и стал малоприметен среди современных построек. В итоге министерство культуры России в марте прошлого года приняло решение о переносе Дома Захароых в квартал исторической застройки. // Фото: скриншот видео со страницы Артура Парфенчикова / vk.com