05 февраля 2023, 14:41
Гало сняли в небе над карельским городом
Жители Сортавалы сегодня наблюдали красивое природное явление
Сегодня днем жители Сортавалы могли наблюдать красивое природное явление. Об этом сообщает издание «Вести Приладожья».
В небе над городом можно было увидеть гало. Источник публикует фотографии этого события.
Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Чаще всего гало можно увидеть в морозную погоду. // Фото: «Вести Приладожья»