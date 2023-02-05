05 февраля 2023, 14:41
Общество

Гало сняли в небе над карельским городом

Жители Сортавалы сегодня наблюдали красивое природное явление

Сегодня днем жители Сортавалы могли наблюдать красивое природное явление. Об этом сообщает издание «Вести Приладожья».

В небе над городом можно было увидеть гало. Источник публикует фотографии этого события.

Гало - оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Чаще всего гало можно увидеть в морозную погоду. // Фото: «Вести Приладожья»

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Солнце
природное явление
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