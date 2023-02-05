05 февраля 2023, 09:38
В Петрозаводске проходят массовые проверки на дорогах
В столице Карелии в воскресенье ищут пьяных водителей
Сегодня в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.
Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пьяных водителей.
Жителей города просят не оставаться в стороне и сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД