В Петрозаводске проходят массовые проверки на дорогах

Сегодня в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Автомобилистов ждут массовые проверки на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пьяных водителей.

Жителей города просят не оставаться в стороне и сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД