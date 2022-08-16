Исправительная колония в Карелии получила новую пожарную машину

Новый пожарный автомобиль получили сотрудники исправительной колонии №7 в Карелии. Это автоцистерна, предназначенная чтобы доставлять боевой расчет, воду и пенообразователь, пожарно-техническое оборудование, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Машина также укомплектована специальным спасательным снаряжением и оборудованием. Летом она особенно нужна, ведь опасность возгораний возрастает.

Всего в карельских учреждениях УФСИН сейчас семь пожарных автомобилей. // Фото: УФСИН РФ по РК