16 августа 2022, 10:49
Исправительная колония в Карелии получила новую пожарную машину
Боевой пожарный расчет ИК-7 УФСИН пополнился новым пожарным автомобилем ГАЗ
Новый пожарный автомобиль получили сотрудники исправительной колонии №7 в Карелии. Это автоцистерна, предназначенная чтобы доставлять боевой расчет, воду и пенообразователь, пожарно-техническое оборудование, сообщили в пресс-службе УФСИН.
Машина также укомплектована специальным спасательным снаряжением и оборудованием. Летом она особенно нужна, ведь опасность возгораний возрастает.
Всего в карельских учреждениях УФСИН сейчас семь пожарных автомобилей. // Фото: УФСИН РФ по РК