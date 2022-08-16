Большинство карельских школ оснастили компьютерами

В Карелии 166 из 196 школ уже оснащены современным компьютерным оборудованием. До начала учебного года еще в 16 учреждений поставят ноутбуки, телевизоры и другую технику вместе с программным обеспечением, сообщили в пресс-службе министерства образования.

По нацпроекту «Образование» в школах Карелии к сентябрю 283 единицы техники и нового оборудования получат школы из Беломорского, Лоухского, Суоярвского, Калевальского, Муезерского, Сегежского и Олонецкого районов республики.

Школы республики активно пользуются оборудованием в урочной и внеурочной деятельности, а различные программы позволяют проводить вебинары, использовать в учебе онлайн доски и электронные ресурсы. Также используют современные технологии, чтобы приглашать на свои занятия учёных и педагогов из других городов.

Напомним, компьютерное оборудование по нацпроекту «Образование» поставляется в Карелию с 2019 года. Тогда обновили свою материально-техническую базу первые шесть школ и два училища. В 2020-2021 годах к программе присоединилась основная часть образовательных учреждений – 160 школ и шесть училищ. Фото: gov.karelia.ru.