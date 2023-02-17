Использование иностранных слов законодательно ограничила Госдума

Госдума приняла закон, который ограничивает употребление иностранных слов, имеющих аналоги в русском языке. В Telegram-канале парламента разъяснили, что имеется в виду.

Язык можно будет использовать согласно, закрепленным в справочниках нормам, а порядок их использования будет определять правительство.

Также в Госдуме заявили, что законом будут закреплены сферы, в которых использование госязыка станет обязательным, а также «равноправие и идентичность» размещения текста на иностранном и русском языках.

Закон также вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на соответствие нормам и правилам русского языка. // фото: istock.com