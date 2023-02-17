Проект закона о «детях спецоперации» внесли в Госдуму РФ

Законопроект об особом статусе «дети специальной военной операции» внесли в Госдуму. Он есть в электронной базе данных российского парламента.

Закон предусматривает возможность мер поддержки таких людей по аналогии с «детьми войны». На этот раз речь идет о тех, кто до 18 лет жил в одном из регионов проведения специальной военной операции.

Это не только ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областях, но и приграничные районы соседних субъектов, которые тоже подвергаются обстрелам. Это Крым, Брянская, Белгородская, Воронежская, Ростовская и Курская области, Краснодарский край. // фото: Минобороны РФ