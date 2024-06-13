Искусанную тараканами мертвую женщину нашли в Москве

В Москве в одной из квартир найден труп 51-летней женщины. Тело было искусано тараканами, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело матери обнаружила ее дочь. В квартире была настолько страшная антисанитария, что дочери пришлось вынести труп на лестничную клетку, чтобы ее осмотрели врачи скорой помощи.

Отмечается, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По факту произошедшего проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Io & Tech