Исключительный мужик. История человека, который умеет держать удар

Текст и фото: Алина Гапеева

Геннадий Марков — высокий энергичный общительный мужчина с приветливой улыбкой и ясным лучистым взглядом. Живет он в Петрозаводске. Так же, как у большинства, у него есть любимые занятия. Он делает сувениры из дерева, ловит рыбу, собирает ягоды, занимается спортом и даже вышивает - и при этом у него нет рук.

Как это все можно делать без рук?!

«Ничего сверхъестественного. Живу сам по себе — никакого героизма»,

— ответил на мой немой вопрос Геннадий.

Ты сможешь

Людям кажется, что он обречен на жизнь, полную лишений, но Геннадий легко пользуется сенсорным телефоном, варит еду, вдевает нитку в иголку, управляет автомобилем. Занимается обычными каждодневными делами, как и все. При виде человека без рук первое, что возникает у многих в голове, это желание ему помочь. Геннадий всегда вежливо отказывается. Он сам справится. Просто выполнение любого действия у него займет немного больше времени, чем у других. Вообразите, как можно без рук компактно сложить походный спальный мешок, а потом уместить его в узенький чехол? Трудно даже представить. У Геннадия эта работа занимает всего пару минут.

Мужчина на практике доказывает, что возможности инвалидов и здоровых людей практически равны. Нужно только захотеть жить как все.

Геннадий лишился рук в детстве вследствие удара током. Он помнит себя подвижным, любознательным пареньком. Его семья – мама и две сесты – жили в небольшом селе в Вологодской области. Стройки, старые мастерские и заброшенные строения казались загадочным миром, которые мальчугану очень хотелось изведать. Однажды его любопытство привело к трагедии. Шестилетний малыш залез в сооружение, в котором что-то жужжало и потрескивало. Это оказалась трансформаторная будка, где находился кабель высоковольтного напряжения. После сильнейшего удара током ребенок выжил, но остался инвалидом. Ему ампутировали руки. Почти месяц Гена находился в больнице, потом его перевели в санаторий-интернат, где жили такие же ребята, как он, – без рук, кто-то без ног, у иных оказались другие патологические отклонения.

— Ты сегодня дежурный. Будешь подметать пол. Он смог, и ты сможешь, — кивнул в сторону дежурного воспитанник интерната. Он протянул метлу новичку.

Гена взглянул на дежурного — худенького мальчишку без рук. Тот прижимал длинную палку метлы между шеей и плечом и таким способом наводил порядок в помещении.

Обходиться без рук у Гены получилось не сразу. Но он смог. Умываться, заправлять постель, одеваться — это оказались первые задачи, с которыми малыш успешно справился. Его маленькие успехи каждый день пополняли копилку личных достижений.

Жизненный девиз «Я смогу!» прочно вошел в жизнь маленького мальчика. Первые протезы появились у Гены в десять лет, но они лишь скрывали отсутствие рук и не позволяли обладателю выполнять простые действия. Они были бесполезным в использовании.

Ребята, с которыми он беззаботно проводил время в поселке, обратно в компанию товарища без рук принимать не захотели. В адрес Гены от вчерашних друзей сыпались обидные слова и оплеухи. Но мальчик мог постоять за себя, если требовалось, давал сдачи.

В обычную школу Гену не приняли. Мама Любовь Андреевна взялась сама обучать сына письму. Держать ручку ученик тренировался при помощи ног.

Я благодарен маме за то, что она не выделяла меня среди моих здоровых братьев. Ее подход заключался в том, что она не принуждала меня заниматься домашними и другими делами. Мне самому хотелось быть полезным семье,

— вспоминает Геннадий.

Он помогал по-хозяйству, бегал на рыбалку, работал в огороде и даже клеил бумажные пакеты, когда семья нуждалась в дополнительном заработке. И получалось у него это делать не хуже, чем у сестер.

Хочу все уметь

В Петрозаводской школе-интернате, куда поступил Гена по рекомендации врачей, у него проявились удивительные черты характера: упорство, целеустремленность и волевой характер. Мальчишка увлекался фотографией, резьбой по дереву, лыжами, вышиванием. Брался за любую сложную задачу. Несмотря на инвалидность, Гена оставался таким же любознательным и бойким мальчуганом, как и прежде. Он научился изготовлять поделки из тонкой соломы и вырезать замысловатые узоры на деревянных шкатулках, держа инструменты в зубах. Правда, для того чтобы не повредить зубы, ему пришлось сделать железные накладки для зубов.

Легко сказать, а каково без рук сделать изделия, которые вызывали восхищение у окружающих. То-то и оно!

В школе-интернате Геннадий Марков рос и проходил первые университеты жизни.

— Меня окружали очень хорошие люди, они придавали силы и уверенность в себе. Преподаватели, родные и друзья помогли воспитать желание браться за любые трудные задачи, и всегда подниматься на ступеньку выше. Мне нравилось достигать сложные цели.

С появлением новых, усовершенствованных протезов возможности Геннадия заметно выросли. А вместе с ними возрос интерес к новым достижениям.

После нескольких лет, проведенных в школе-интернате, выходить на вольные хлеба было тяжело. В стране бушевал самый разгар перестройки. На мизерную пенсию по инвалидности прожить трудно, тем более когда ее постоянно задерживают. Он понял: для того чтобы выжить, надо работать!

Юноша решил трудоустроиться. При виде необычного молодого человека работодатели, мягко говоря, терялись: что может делать человек без рук?!

Исключения бывают всегда, и Маркова взяли на работу охранником. Было время, когда у него было сразу две работы.

— В виде исключения мне даже удалось получить машину «Оку» и право на вождение автомобиля. Чтобы получить права, я проходил специальную комиссию в Санкт-Петербурге. Разрешили. Опять же в виде исключения.

Геннадий водит машину больше двадцати лет. Сейчас он рулит хорошей комфортабельной «Шкодой».

Но и этого ему оказалось мало. Многие из живущих на земле мечтают или мечтали покорить небо, подобно птицам. Геннадий хотел парить на дельтаплане. Мечтал и... взлетел над Петрозаводском. А пять лет назад по приглашению координатора программы «Небо, открытое для всех» Российского спортивного союза инвалидов Сергея Потехина Геннадий ездил в Москву прыгать с парашютом. Честное слово, не удивлюсь, если он в скором времени соберется осваивать космос такими-то темпами!

"Сделать или не сделать – проблемы нет. У меня всегда встает вопрос времени. Для начала я складываю схему действий в голове, а потом осуществляю их в реальности".

А когда очередная цель достигнута, он счастлив, но ненадолго, потому что за ней встают новые цели, и надо идти дальше.

В его руках всегда кипит работа. Неуемный характер не позволяет сидеть на месте. Мужчина мечтал построить лодку с помощью бензопилы. Первое плавучее судно он сделал на Вологодчине. И пошло-поехало. Сотрудник отдела истории и этнографии музея-заповедника «Кижи» Юрий Наумов предложил сделать древнейшую лодку – «ушкуй». Согласился и поехал мастерить лодку-долбленку на остров Кижи. До этого теслом, кувалдой или топором ему еще не приходилось пользоваться. Надо сказать, что освоил он ремесло предков быстро.

Инструменты насадил на длинную ручку и, зажав их плечом и шеей, стал работать. Сегодня таких лодок в арсенале мастера на все руки уже три. Одна из них хранится в музее Кижи.

Три пары рук и большая мечта одного человека

За последнее время технология изготовления косметических протезов серьезно продвинулась. Рука может делать захват, отпускать предмет, а искусственные пальцы получили подвижность, позволяющую задействовать мелкую моторику рук.

Но они все равно не выдерживают нагрузки – ломаются. В таком случае надо ехать в Питер на медкомиссию (за свой счет), заказывать новые протезы и ждать выполнения заказа. На все про все уходит полгода. Сидеть сложа руки мужчина не привык, да и в Питер не наездишься... Геннадий сам научился чинить свои «руки» и даже смог немного усовершенствовать их. Он их усилил. Теперь вместо допустимых 35 килограммов они стали выдерживать нагрузку в 50 килограммов, а это уже ощутимо расширяет возможности.

«У меня всегда есть в запасе три пары протезов. Одни ломаются, другие всегда есть наготове».

"А еще у меня есть мечта: помогать таким же, как я. В связи с военной спецоперацией такая поддержка будет актуальна и бесценна для многих парней, получивших увечья. Важно, чтобы люди не впадали в отчаяние, а научились жить с инвалидностью. Это не трагедия, а новый поворот".

Геннадий подал заявку в Фонд «Защитники Отечества» с просьбой взять его в штат сотрудников работы с инвалидами в качестве инструктора и надеется получить положительный ответ.

Сейчас Геннадий Марков временно не работает. Он обратился в центр занятости с просьбой найти ему работу.

— Пока предложений не было. Странно, вроде бы все могу, а по документам нельзя работать. Официального отказа пока не получил, так что буду надеяться, что для меня работа найдется.

Пока в ведомствах чиновники сочинят ответы надоедливому мужчине, голову Геннадия посетила новая грандиозная затея. Он собирается отправиться в водное путешествие по рекам и озерам Карелии. Желание у него есть, байдарка – имеется. Осталось только соорудить крепления для весел, которые будут держаться за плечи. А потом вперед и только вперед!

Вот такой он, Геннадий Марков, человек без рук, который может все: думать, делать тонкую работу и ломать стереотипы, сложившиеся по отношению к инвалидам.