Олени из Харлу обрели дом

Сотрудники «Карельского зоопарка» отловили четырех пятнистых оленей, бродивших в Приладожских лесахи заходящих в поселки.

Нам поступало много звонков с просьбой спасти почти ручных оленей, появившихся еще в конце мая в поселке Харлу, Питкярантского района. Их хозяев так и не удалось установить. Мы, так же как и многие другие, волновались за их судьбу. Трудность заключалась в поимке животных. Несмотря на то, что эти олени почти не боятся людей, они все равно могли быть опасными. В случае угрозы, животные способны продемонстрировать силу и агрессию. Удары копыт и рогов несут смертельную опасность,

— сказала коммерческий директор зоопарка Алена Красюкова.

По ее словам, четырех животных сотрудникам зоопарка удалось поймать.

Три новых обитателя зоопарка уже получили новые «квартиры» — просторные вольеры.Дали им и имена. Бэнди, Олежек и Миша – так назвали пятнистых красавцев.

Четвертый олень пока находится на адаптации.

«Ему кличку пока не придумали. Мы решили провести опрос. Из предложенных кличек выберем наиболее подходящую», — сказала Алена.

Олени быстро освоились на новом месте. За их здоровьем наблюдает специалист. Тем временем работники зоопарка намерены приютить еще двух оленей, которые все еще бродят по лесу, выходят к людям. //фото сообщества «Карельский зоопарк»