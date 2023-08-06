Неделя в Карелии начнется с отключений электричества

Энергетики продолжают проводить ремонт на энергообъектах, в связи с чем потребителей могут временно отключать от электричества.

На неделе с 7 по 13 августа отключать электричество будут в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, Сегежском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском и Олонецком районах, Костомукше и Петрозаводске.

В Петрозаводске света не будет 9 августа с 10:00 до 13:00 в Соломенном. В зону отключения попали Ялгубское шоссе (частично), улицы Горная, Пришвина, Лесопильная, Прибрежная, Приозерная, Ботаническая, Садовая. Переулки Скалистый, Лесозаводский; Село Заозерье: улицы Родниковая, Озерная, Новолокская. Ботанический сад. С 13:00 до 16:00 света также не будет на Прибрежной и частично на улице Пришвина. График можно посмотреть здесь.