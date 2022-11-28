Искал поставщиков и логиста, а нашел аферистов

Житель Петрозаводска на одной из известных интернет-площадок нашел сначала продавца необходимых для строительства материалов, а затем первозчика, согласившегося доставить груз. Но они оказались мошенниками. 32-летний мужчина сообщил о произошедшем в полицию.

Как уточнили в пресс-службе МВД Карелии, житель столицы региона решил купить более 10 тонн арматуры. Подходящее предложение он обнаружил на одном из сайтов объявлений. Но груз необходимо было забрать в Кеми. Перевозчик нашелся на этой же электронной площадке.

Когда покупатель получил фото автомобильных весов, то перевел оплату всем участникам сделки – всего 435 тысяч рублей. Однако после этого ни один из них не вышел на связь, рассказали правоохранители. По данному факту проводится проверка. //Фото: pxhere.