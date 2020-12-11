Ирина Мирошник заявила, что новый план Петрозаводска будет «зеленым»

Продолжается работа над проектом генерального плана столицы Карелии, сообщает сайт мэрии.

Сейчас администрация города направила свои замечания в адрес компании-разработчика, которые той предстоит внести в первоначальный проект

Мы планируем экстенсивное развитие города Петрозаводска. Оно будет вестись за счет развития существующих территорий. Большой потенциал для такой работы - районы Зареки и Октябрьского проспекта. На данный момент продолжается разработка Генерального плана города. Подрядчику поставлена задача, чтобы новый генеральный план был «зеленым». Вопросы экологии для нас важнейший приоритет. Современное городское пространство не может развиваться без благоустройства и озеленения общественных пространств. В частности, парк Защитников Города в действующем генплане является рекреационной зоной. Изменений по этой территории не будет. Администрация согласна в этом вопросе с мнением горожан, которые считают, что парковые зоны не должны отдаваться под жилую застройку,

- сказала Ирина Мирошник.

Сегодня в Петрозаводске идет большая работа по озеленению города. В 2020 году были благоустроены более 30 парков и скверов. Уже несколько лет идет акция «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев».

Фото с сайта fb.ru