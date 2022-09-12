Инвалидам помогут в трудоустройстве

Три некоммерческие организации Карелии – «Дом на скале», «Поможем нашим детям» и Центр социального обслуживания «Приладожский» - стали победителями конкурса социального заказа. На сопровождение людей с инвалидностью при трудоустройстве организациям выделен один миллион рублей, сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Данные организации уже имеют опыт в сопровождении инвалидов не менее двух лет. Кроме того, они оснащены всей необходимой материально-технической базой. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые смогут качественно оказывать помощь людям с ограниченными возможностями.

Специалисты управления рассчитали, что за ближайшие полгода 50 граждан с инвалидностью, находящихся в поиске работы, получат профессиональную помощь – им помогут готовиться к собеседованию и составлять резюме, ходить на встречи с работодателями и на прием в центры занятости, при необходимости организовывать занятия с психологом.

Напомним, в пролом году Карелия была определена для проведения апробации федерального закона об оказании государственных услуг в социальной сфере. Было выбрано направление – организация сопровождения при трудоустройстве инвалидов. За это время 180 человек с ограниченными возможностями уже нашли работу. Они были устроены администраторами, бухгалтерами, гардеробщиками, горничными, делопроизводителями, диспетчерами, электромонтерами. С вакансиями можно ознакомиться по ссылке. Фото: gov.karelia.ru.