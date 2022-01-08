Инспекторы ДПС 9 января будут искать пьяных водителей в Петрозаводске

В субботу и воскресенье в Петрозаводске сотрудники ГИБДД будут усиленно искать на улицах нетрезвых водителей. Они уже пресекли ряд подобных правонарушений 8 января и готовы к рейдам 9 января, сообщили в Госавтоинспекции.

В рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости» автомобилистов будут останавливать, даже тех, кто не нарушает ПДД. В Госавтоинспекции просят с пониманием отнестись к проверкам в ходе рейдов.

За прошлый год на дорогах Петрозаводска произошло девять ДТП с участием пьяных водителей, в этих авариях 14 человек получили травмы. // Фото: источник