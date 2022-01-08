Подходы к работающим в праздники поликлиникам чистят в Петрозаводске
В новогодние каникулы поликлиники в Петрозаводске работают, в том числе принимают желающих вакцинироваться. Мэр Владимир Любарский рассказал, что поручил подчиненным хорошо расчистить подходы к медучреждениям.
Он уточнил, что в ходе рейда 8 января проверили ведущие к поликлиникам на улицах Нойбранденбургской, Свердлова, Володарского, Первомайском и Лесном дорожки.
- В общем и целом, подъезды и подходы обеспечены. Требуется расширение отдельных участков для комфортного проезда. Поручил комитету ЖКХ обеспечить эту работу, - сообщил Любарский.
Он также прокомментировал сообщения петрозаводчан в соцсетях насчет брошенных после рождественских базаров елок. Горожане жаловались, что нераспроданные деревья оставили валяться на Древлянке и Октябрьском.
В пятницу, 7 января, сотрудники комитета экономического развития убрали их, хотя это должны были сделать торговавшие елками предприниматели.
- Еще один вопрос – течь на улице Попова. Там был засор на сетях канализации, расположенных в непосредственной близости от здания школы №43. «Водоканал» его устранил, - отметил мэр. // Фото: источник