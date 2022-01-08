Остановку транспорта напротив вокзала в Петрозаводске запретят

В воскресенье, 9 января, поменяется схема движения транспорта в центре Петрозаводска. В мэрии сообщили, что временные ограничения коснутся двух участков около железнодорожного вокзала.

В частности, с 8:00 до 21:00 на площади Гагарина запретят остановку напротив железнодорожного вокзала. Также на этот период будет запрещена стоянка вдоль дома № 2 от пересечения с улицей Шотмана.

Администрация города просит автомобилистов быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: yuzh-ural.ru