08 января 2022, 12:53
Остановку транспорта напротив вокзала в Петрозаводске запретят
Схема движения транспорта в центре карельской столицы изменится с 9 января
В воскресенье, 9 января, поменяется схема движения транспорта в центре Петрозаводска. В мэрии сообщили, что временные ограничения коснутся двух участков около железнодорожного вокзала.
В частности, с 8:00 до 21:00 на площади Гагарина запретят остановку напротив железнодорожного вокзала. Также на этот период будет запрещена стоянка вдоль дома № 2 от пересечения с улицей Шотмана.
Администрация города просит автомобилистов быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД. // Фото: yuzh-ural.ru