Волшебный поезд Деда Мороза прибудет в Петрозаводск в воскресенье

Поезд зимнего волшебника из Великого Устюга едет по России и скоро будет в Карелии. В Петрозаводск передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 9 января, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Поезд с волшебником и его сказочной командой будет на вокзале в 15:25 в воскресенье.

Во время остановки поезда всех посетителей ждет праздничная развлекательная программа. Желающие смогут побывать в резиденции Деда Мороза, если купили билеты.

Но часть вагонов откроют для свободного посещения. Это вагон с фотокупе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни и вагон-лавка с сувенирами и сладостями. // Фото: источник