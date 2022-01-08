08 января 2022, 11:40
Общество

Волшебный поезд Деда Мороза прибудет в Петрозаводск в воскресенье

На вокзал карельской столицы 9 января приедет Дед Мороз с командой

Поезд зимнего волшебника из Великого Устюга едет по России и скоро будет в Карелии. В Петрозаводск передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 9 января, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Поезд с волшебником и его сказочной командой будет на вокзале в 15:25 в воскресенье.

Во время остановки поезда всех посетителей ждет праздничная развлекательная программа. Желающие смогут побывать в резиденции Деда Мороза, если купили билеты.

Но часть вагонов откроют для свободного посещения. Это вагон с фотокупе, вагон-ресторан с блюдами северной кухни и вагон-лавка с сувенирами и сладостями. // Фото: источник

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