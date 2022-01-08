Жизни еще четверых жителей Карелии унес коронавирус

На субботу, 8 января, в Карелии зарегистрированы уже 91175 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11006 детей.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 182 человек, 21 из них - дети, непривитые – 171 зараженных.

В ковидных стационарах получают лечение 610 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 536 человек, в тяжелом – 66, только один из них был привит.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяж6лых больных.

Выздоровели с начала пандемии 86685 человек, за последние сутки – 188.

За сутки зарегистрированы четверо умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1225 человек. // Фото: Pixabay.com