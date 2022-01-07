Умер автор слов песни Крокодила Гены

Поэт и писатель Александр Тимофеевский скончался утром 7 января на 89-м году жизни, пишут «Известия».

Тимофеевский является автором текста знаменитой песни крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Эта песня стала гимном дня рождения для многих поколений россиян.

Тимофеевский — советский и российский писатель, сценарист, поэт. Родился в Москве в 1933 году. Во время Великой Отечественной войны проживал в блокадном Ленинграде, а затем в Челябинске. После войны вернулся в Москву, где окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. Светлая ему память! // Фото: sovlit.ru