В ночь на 7 января Росгвардия и полиция работали в усиленном режиме

В 27 населённых пунктах Карелии прошли праздничные мероприятия в честь Рождества. В 37 церквях республики состоялись Рождественские богослужения, в которых приняли участие более 4 тысяч жителей и гостей Карелии.

Наряды вневедомственной охраны были приближены к местам проведения праздничных мероприятий для безопасности и спокойствия жителей и гостей Республики Карелия.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности перед началом богослужений места их проведения и прилегающие территории обследовались сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН.

Общественный порядок и безопасность граждан в Рождественскую ночь обеспечены в полном объеме, нарушений при проведении праздничных мероприятий не допущено. // Фото: Росгвардия Карелии.