Иностранец два месяца живет на границе Финляндии и России

В Финляндии на КПП Ваалимаа застрял мужчина, который пытался вернуться в Россию. Путешественник не является гражданином ни России, ни Финляндии. В Финляндию он приехал по одноразовой туристической визе, а в России его ждут семья и работа, сообщает YLE.

Мужчина находится на пропускном пункте уже более двух месяцев. Ситуация связана с тем, что Россия закрыла границы из-за эпидемии коронавируса, причем сделала это раньше Финляндии. В результате российские пограничники не разрешили мужчине попасть на территорию нашей страны.

Комиссар уголовной полиции Юрки Хяннинен сообщил, что путешественнику предоставили место ночлега и питание. Он также может свободно передвигаться по стране. Ему не вменяют нарушение визового режима, потому что в Финляндии он задержался не по своей воле. Выехать он сможет только тогда, когда власти примут решение снять ограничения на передвижение между странами.

Фото: кадр из фильма "Терминал"