В России хотят ввести наказание за отказ от вакцинации

В проект обновленного Административного кодекса России внесли важное дополнение: санкции за отказ от обязательной вакцинации. Наказывать за несделанные прививки хотят тех, кто работает так называемых «группах риска», сообщает РБК.

По данным Роспотребнадзора, наказание грозит только тем, кто выполняет работы, связанные с высоким риском инфекционных заболеваний, но при этом игнорирует обязательную вакцинацию. Для примера назвали работу с инфекционными больными, работу с кровью и биологическими жидкостями человека, а также работу по уходу за животными.

Обновленный проект КоАП, подготовленный Минюстом, сейчас находится на этапе публичных обсуждений. В законе закреплено наказание за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В КоАП перечислены меры в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведение медосмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан. Наказание за нарушение для граждан может составить до семи тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч. Индивидуальным предпринимателям может грозить штраф на сумму до 20 тысяч или запрет деятельности на срок до 30 суток. Штрафы для организаций могут достигать 30 тысяч, им также может грозить временный запрет деятельности.