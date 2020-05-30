Запуск автокино в Петрозаводске откладывается

Как накануне сообщал портал «Петрозаводск говорит», агентство Interfest получила два (!) разрешительных письма на работу автокинотеатра под открытым небом за подписью Дмитрия Родионова и Ларисы Подсадник. Заметим, оба они являются заместителями премьер-министра Карелии, по экономической и социальной работе соответственно.



Агентство приступило к монтажу сцены и оборудования на парковке возле ТЦ «Леруа Мерлен», запланировав первый бесплатный показ для зрителей уже в это воскресенье, 31 мая.



Однако, по словам представителей агентства, возникли разногласия между согласовательными письмами высших чиновников Карелии с Роспотребнадзором.

"Исходя из здравого смысла, согласование просмотра чего-то на экране, установленном на действующей открытой парковке работающего торгового центра, не требуется. Однако, учитывая раздутый коронапсихоз, мы сделали запросы в Роспотребнадзор и двум вице-премьерам Карелии.

Сотрудник Роспотребнадзора по телефону пояснил, что никакой эпидемиологической угрозы такой проект не несёт, т.к. люди самоизолированы в собственных машинах, в которых они свободно ездят по городу. При этом надзорное ведомство не хочет идти в разрез с указом Парфенчикова, запрещающим деятельность кинотеатров, и поэтому ответит нам отказом.

Т.е. ведомство не о здоровье и интересах граждан думает, а явно о чём-то другом. При этом два вице-премьера сообщили, что это актуальная и обоснованная инициатива"

- пояснила директор агентства Interfest Елена Шаглина.

Выходит, некоторые чиновники отказываются видеть разницу между закрытым залом, где люди собираются в опасной близости, в теории рискуя заразиться, и пребыванием в собственных автомобилях на открытом воздухе, в которых нахождение людям никакими регламентами не запрещено. Получается абсурд: просто стоять машины на парковке могут, а смотреть в машинах кино – нет.

Пресс-секретарь министерства экономического развития Карелии Марина Лингвист также сообщила нашему порталу, что согласно указу главы Карелии деятельность кинотеатров запрещена, а находится он под открытым небом или под крышей – не играет роли, так как по виду экономической деятельности (ОКВЭД) они одинаковы.



Это произвол, глупость, самоуправство, придирки к конкретной компании или просто бардак?



"Что тут сказать? Маразм крепчает. Торговые центры открыть можно, а к родственникам в гости ходить нельзя. Уличные парковки под открытым небом используются по полной, как и закрытые парковки торговых центров, например, в ТЦ "Макси". На парковке "Лотос-Плазы" стоит аж три светодиодных рекламных экрана. А показывать кино на них нельзя... В минэке нам заявили, что письмо вице-премьера Родионова для них не указ. В общем полная неразбериха, безответственность и наплевательское отношение к предпринимателям и жителям Карелии. Жалко людей, которые ещё верят в этот маскарад и тех, кто пока кина не увидит"

- сообщают организаторы проекта.



Монтаж кинотеатра практически завершён, а запуск фильмов отложен на следующую неделю. Портал «Петрозаводск говорит» будет следить за развитием событий.