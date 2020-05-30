Пожилой житель Карелии умер от пневмонии

В Карелии за сутки госпитализированы 11 человек с внебольничной пневмонией. Об этом сообщает официальная группа оперативного штаба Правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом. При этом один человек умер от воспаления легких.

Как отмечается в сообщении, погибший 1944 года рождения имел сопутствующую патологию дыхательной системы. Ему сделали тест на COVID -19, результат отрицательный.

В целом, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 494 пациента. 53 человека умерли; в это число попали пациенты, госпитализированные ранее указанного периода. Минздрав республики неоднократно подчеркивал, что всем больным с пневмонией делаются тесты на коронавирус.