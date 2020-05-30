Дополнительные пригородные поезда запускают в Карелии

В Карелии с 1 июня будут ходить дополнительные пригородные поезда. Летние рейсы назначила Северо-Западная пригородная пассажирская компания по согласованию с республиканским Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

Так, с 1 июня будут курсировать поезда № 6372/6371 по маршруту Петрозаводск – Медвежья Гора – Петрозаводск; № 6373/6374 по маршруту Петрозаводск – Свирь – Петрозаводск; № 6673/6674 по маршруту Лоухи – Полярный Круг – Лоухи (кроме воскресенья); № 6622/6621 Кемь – Лоухи – Кемь (с 1 июня по 30 сентября – вторник, четверг, воскресенье, с 1 октября – вторник, четверг, пятница).

С 1 июня по 30 сентября будут ходить поезда № 6375/6376 Петрозаводск – Свирь - Петрозаводск (по субботам, воскресеньям); № 6377/6378 Петрозаводск – Медвежья Гора - Петрозаводск (по субботам и воскресеньям); № 6631 Кемь – Идель (по пятницам, воскресеньям); № 6633 Идель – Медвежья Гора (по пятницам, воскресеньям); № 6632 Идель – Кемь (по субботам, понедельникам); № 6634 Медвежья Гора – Идель (по субботам, понедельникам).

Кроме того, с 4 июня назначены следующие рейсы: № 6451/6452 Кузнечное – Сортавала – Кузнечное (вторник, четверг); № 6457/6458 Кузнечное – Сортавала – Кузнечное (вторник, четверг, пятница, воскресенье).