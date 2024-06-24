Иномарку любителя выпить конфисковали в доход государства

Водителя в Костомукше признали виновным по уголовной статье за нетрезвое вождение. Ранее его уже подвергали административному наказанию за подобное нарушение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Пьяным за рулем мужчина попался в октябре прошлого года, его привлекли к административной ответственности. Но в марте текущего года автомобилист снова сел пьяным за руль своей Toyota Hilux.

Его остановили сотрудники полиции в Костомукше и отстранили от управления. На этот раз мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишил прав на два года. Автомобиль осужденного конфискуют и передадут в собственность государства. // фото: freepik.com