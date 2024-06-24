Корова затоптала сотрудницу на российской ферме

Сотрудница фермы в Волгоградской области отсудила почти полмиллиона рублей у работодателя за травму, которую получила на работе. Ее затоптала корова, передает ИА «Городские вести».

Пострадавшая наводила порядок в загоне с буренками и подошла к корове с теленком, чтобы налить им воды. Животное набросилось на женщину, ударило головой, стало топтать.

Сотрудница потеряла сознание, корову отогнали коллеги. Женщину госпитализировали, она долго лечилась в травматологическом отделении, потом проходила длительное стоматологическое лечение.

Россиянка обратилась в суд с иском, работодателя обязали выплатить ей 420 тысяч рублей компенсации. // фото: freepik.com