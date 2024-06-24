24 июня 2024, 20:04
Грузовик с цистерной опрокинулся в Карелии, пострадал водитель
Вечером 24 июня произошло ДТП в Пряжинском районе
Грузовик с цистерной опрокинулся на бок на трассе «Кола» в Карелии. Авария произошла 24 июня вечером, сообщили в ОПС по Пряжинскому району.
Сообщение о ДТП поступило в отряд в 16:23 в понедельник. На место выехали пожарные.
Они увидели опрокинувшуюся на бок фуру на 407-м километре федеральной автодороги.
Грузовик осмотрели, отключили аккумуляторы и оказали помощь пострадавшему в аварии шоферу.
Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте