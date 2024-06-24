Грузовик с цистерной опрокинулся в Карелии, пострадал водитель

Грузовик с цистерной опрокинулся на бок на трассе «Кола» в Карелии. Авария произошла 24 июня вечером, сообщили в ОПС по Пряжинскому району.

Сообщение о ДТП поступило в отряд в 16:23 в понедельник. На место выехали пожарные.

Они увидели опрокинувшуюся на бок фуру на 407-м километре федеральной автодороги.

Грузовик осмотрели, отключили аккумуляторы и оказали помощь пострадавшему в аварии шоферу.

Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте