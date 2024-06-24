Здание НИИ во Фрязино полыхает, уже погибли двое

Мощный пожар вспыхнул 24 июня в НИИ «Платон» во Фрязино Московской области. Справиться с пламенем пока не удалось, в здании заблокированы люди. Губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил о двух погибших.

- К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека… На месте работает 12 бригад скорой,

- написал он.

Ранее видео с людьми, которые высовываются из окон и просят о помощи, появились в соцсетях. По данным МЧС, в здании оказались заблокированы девять человек. К настоящему моменту одного удалось вывести на улицу.

В Telegram-канале МЧС России сказано, что площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров, рухнули конструкции.

К тушению огня привлекли более 100 специалистов и 40 единиц техники. Площадь возгорания составляет порядка 4,5 тысячи квадратных метров.

Внутри здания до сих пор остаются люди, по периметру работают пожарные. Есть предварительные сведения, что в НИИ взорвался газовый баллон. // фото, видео: «Подслушано во Фрязино»/ВКонтакте