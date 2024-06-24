Ревнивица в Карелии пыталась зарезать любимого – он выжил чудом

Женщина в селе Янишполе Кондопожского района только чудом не убила своего сожителя. Она приревновала мужчину и несколько раз ударила ножом в живот и грудь, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент произошел ночью 19 июня в квартире одного из домов по Центральной улице. Дама и ее возлюбленный гуляли в компании, выпивали.

Мужчина во время застолья стал оказывать другой женщине знаки внимания. Подруга не потерпела этого, схватила нож и несколько раз ударила неверного друга в грудь и живот.

Потерпевшего быстро госпитализировали и оказали ему помощь, только поэтому он остался жив. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Женщину задержали, на допросе она признала вину и раскаялась. // фото: unsplash.com