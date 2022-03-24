24 марта 2022, 21:16
Иномарка в Петрозаводске сбила собаку и не остановилась
Пользователи соцсетей опубликовали видео инцидента на «зебре»
Водитель на иномарке 24 марта сбил перебегавшую дорогу собаку. Видео инцидента разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
В кадре видно, как пес перебегает дорогу по пешеходному переходу. На него реагирует водитель на «Фольксвагене» и останавливается. Но потом «Форд Куга» сбивает собаку.
- Только газу прибавил, чтобы свалить, - написал автор сообщения. - Удар был сильный, но собака побежала дальше. // Фото, видео: источник