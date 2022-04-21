Иномарка в Петрозаводске сбила 8-летнего мальчика на самокате

Вечером 20 апреля два ребенка в Петрозаводске попали в ДТП. Один мальчик катался на самокате, другой – на велосипеде, сообщили в Госавтоинспекции.

Девятилетний велосипедист во дворе дома № 6 на бульваре Интернационалистов в 19:24 врезался в машину Mazda. Мальчик не пострадал, а автомобиль получил повреждения.

В 20: 10 около дома № 14/3 на улице Лизы Чайкиной на 8-летнего мальчишку на самокате наехал 30-летний водитель за рулем BMW.

Ребенок выехал из-за припаркованных машин, мужчина не успел вовремя среагировать. Мальчику оказали разовую медицинскую помощь, лечение не назначили. // Фото, видео: ГИБДД Петрозаводска