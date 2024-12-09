09 декабря 2024, 18:59
Иномарка сгорела в Кеми по неизвестной причине
Пожар в карельском городе потушили быстро, но машину не спасли
Сегодня, 9 декабря, в 16:45 пожарный расчет ПЧ-22 выехал на ликвидацию возгорания на улице Пуэтная в Кеми, где вспыхнул автомобиль Volkswagen Passat.
Как сообщили в ОПС по Кемскому району, пламя было потушено всего за полчаса. Во время инцидента никто не пострадал, сообщили пожарные.
Причины возгорания в данный момент устанавливают. Судя по фотографиям, иномарка выгорела. // фото: ОПС по Кемскому району