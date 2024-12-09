09 декабря 2024, 18:30
Происшествия

Странной смертью женщины в Петрозаводске заинтересовались следователи

Тело женщины нашли в квартире в карельской столице, идет проверка

Процессуальную проверку по факту смерти женщины в Петрозаводске проводит СУ СКР Карелии.Ведомство отреагировало на сообщения в СМИ.

Напомним, 3 декабря в городе нашли мертвой мастера по наращиванию ресниц. Тело обнаружили в квартире, шла речь о возможном убийстве.

Следователи сейчас устанавливают, каким образом женщина получила травму головы. На текущий момент данных о том, что смерть носит криминальный характер, нет. // фото: СУ СКР Карелии

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