09 декабря 2024, 18:30
Странной смертью женщины в Петрозаводске заинтересовались следователи
Тело женщины нашли в квартире в карельской столице, идет проверка
Процессуальную проверку по факту смерти женщины в Петрозаводске проводит СУ СКР Карелии.Ведомство отреагировало на сообщения в СМИ.
Напомним, 3 декабря в городе нашли мертвой мастера по наращиванию ресниц. Тело обнаружили в квартире, шла речь о возможном убийстве.
Следователи сейчас устанавливают, каким образом женщина получила травму головы. На текущий момент данных о том, что смерть носит криминальный характер, нет. // фото: СУ СКР Карелии