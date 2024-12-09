Странной смертью женщины в Петрозаводске заинтересовались следователи

Процессуальную проверку по факту смерти женщины в Петрозаводске проводит СУ СКР Карелии.Ведомство отреагировало на сообщения в СМИ.

Напомним, 3 декабря в городе нашли мертвой мастера по наращиванию ресниц. Тело обнаружили в квартире, шла речь о возможном убийстве.

Следователи сейчас устанавливают, каким образом женщина получила травму головы. На текущий момент данных о том, что смерть носит криминальный характер, нет. // фото: СУ СКР Карелии